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    17 сентября 2021, 23:21

    Пентагон признал гибель детей при американском авиаударе по Кабулу

    Дарья Бунякова

    Американский беспилотник 29 августа атаковал Кабул. В результате погибли 10 гражданских лиц, включая семерых детей. Результаты расследования сообщил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

    Пентагон признал гибель детей при американском авиаударе по Кабулу

    «Основываясь на расследовании и межведомственном анализе, я теперь убежден, что не менее 10 человек, включая семерых детей, трагически погибли в результате того авиаудара», — сказал генерал. Цитату привело РИА «Новости».

    Маккензи добавил, что американское военное ведомство признало маловероятным уничтожение людей, связанных с «Исламским государством»*, во время атаки беспилотника. Генерал выразил свои глубочайшие соболезнования близким погибших.

    «Это была ошибка, и я приношу свои искренние извинения», — продолжил он.

    По словам Маккензи, он несет полную ответственность за атаку и ее трагический исход.

    США ударили по Кабулу 29 августа. Тогда Пентагон заявил, что целью атаки дрона стал автомобиль, на котором перевозилось большое количество взрывчатки. Угроза взрыва исходила от ИГ*.

    *«Исламское государство»/ИГ — запрещенная в России террористическая организация.