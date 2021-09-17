Пентагон признал гибель детей при американском авиаударе по Кабулу

Американский беспилотник 29 августа атаковал Кабул. В результате погибли 10 гражданских лиц, включая семерых детей. Результаты расследования сообщил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

«Основываясь на расследовании и межведомственном анализе, я теперь убежден, что не менее 10 человек, включая семерых детей, трагически погибли в результате того авиаудара», — сказал генерал. Цитату привело РИА «Новости».

Маккензи добавил, что американское военное ведомство признало маловероятным уничтожение людей, связанных с «Исламским государством»*, во время атаки беспилотника. Генерал выразил свои глубочайшие соболезнования близким погибших.

«Это была ошибка, и я приношу свои искренние извинения», — продолжил он.

По словам Маккензи, он несет полную ответственность за атаку и ее трагический исход.

США ударили по Кабулу 29 августа. Тогда Пентагон заявил, что целью атаки дрона стал автомобиль, на котором перевозилось большое количество взрывчатки. Угроза взрыва исходила от ИГ*.

*«Исламское государство»/ИГ — запрещенная в России террористическая организация.