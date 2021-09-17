Новый тест для определения ковида создали в Россию. Но лидер по эффективности не изменился

В России создали тест-систему, которая выявляет коронавирус не только в мазках со слизистой оболочки носо- или ротоглотки, но может найти РНК вируса в крови, мокроте и пробах окружающей среды. Сейчас существует несколько систем для выявления коронавируса, но самой надежной остается ПЦР-тестирование.

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии создали тест-систему, с помощью которой можно выявить РНК SARS-CoV-2 в биологических жидкостях. Вирусные частицы можно теперь выявить не только в мазках со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки, но в мокроте, плазме крови, фекалиях, бронхоальвеолярном лаваже и аутопсийном материале при вскрытии тел умерших, написала газета «Известия».

Тест способен узнать количество вируса в объектах окружающей среды, например, в концентратах образцов воды. Преимущество тест-системы — это возможность выявить бессимптомные и малосимптомные заражения в очагах инфекции.

Стандартный ПЦР-тест редко дает ложноположительные или ложноотрицательные результаты. Такой результат может происходить из-за того, что биоматериалы неправильно забирали из ротоглотки или носоглотки или из-за загрязнения вирусными частицами в лаборатории. Тест-систему можно использовать как дополнительный анализ, если первичный тест покажет сомнительные результаты.

Тест-система также поможет в тех случаях, когда выявить SARS-CoV-2 не удается в носоглотке, а определить его можно только по мокроте, крови или в фекалиях. Разработка также поможет в прогнозировании того, как будет протекать заболевание.

Разнообразие тестов

Сейчас в медицине применяют несколько тестов, которые способны выявить коронавирус. Для многих знаком ПЦР-тест. Он остается золотым стандартом, который способен наиболее точно выявить вирус. Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев напомнил «360», что это наиболее чувствительный тест, который способен находить отдельные молекулы вируса в маленьких количествах. Но и он неидеален.

Минус его в том, что он не отличает живой вирус от его обломков. ПЦР-тест может быть положительным, а заболевание уже прошло. Он занимает некоторое время и может быть сделан только в лаборатории Максим Скулачев.

Другой минус ПЦР-теста заключается как раз в его чувствительности. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков объяснил «360», что здоровый человек после нахождения в одном помещении с больным ковидом может подхватить вирусные частицы носоглоткой.

Второй способ выявления коронавируса — это тест на антиген. Пациент может провести его самостоятельно: сдать мазок и капнуть на плашку. Через пять минут система покажет результат. По словам Скулачева, такой тест менее чувствителен, но доверять ему можно.

«Этот тест практически не дает ложноположительного результата, но иногда дает ложноотрицательный», — добавил специалист.

Это связано с тем, что при самостоятельном заборе материала нужно попасть именно в то место носоглотки, в котором размножается вирус.

Другой распространенный способ тестирования — это иммуноферментный анализ. Он позволяет выявить наличие иммунитета к коронавирусной инфекции, а также установить, на каком этапе находится инфекционный процесс в организме.

Эдуард Шунков объяснил, что, как правило, выделяют качественный и количественный анализы. Первый может показать наличие антител, а количественный определяет этап инфекционного процесса.

«Если IgG превышает референтные значения, а IgM ниже них, то это значит, что у человека стабильный иммунитет к новой коронавирусной инфекции. Если IgM выше IgG, то идет активный инфекционный процесс», — добавил специалист.

Новинки в сфере тестов

Коронавирус часто мутирует и изменяется, и для его диагностики появляются новые системы тестирования. Выявить РНК коронавируса может и молекулярный экспресс-метод петлевой изометрической амплификации (LAMP), сообщил «Прайм». Его технология напоминает ПЦР-тест, но результат приходит быстрее.

Летом в России появился тест, выявляющий опасные штаммы коронавируса за два часа. Его разработали в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья ФМБА.

Тест-система могла выявлять штаммы «дельта», «альфа», «бета», «гамма».