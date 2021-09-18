Франция отозвала послов из США и Австралии

Франция отозвала для консультаций послов из США и Австралии. Причиной стало создание альянса AUKUS и разрыв контракта по атомным подлодкам. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

«Это исключительное решение оправдано особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США», — сказал министр. Его слова привела пресс-служба ведомства.

В заявлении МИД отметили, что послов отозвали по просьбе президента страны Эмманюэля Макрона. В министерстве назвали неприемлемым поведением для союзников отказ от проекта подлодок, который Франция вела с Австралией с 2016 года. Также неприемлемым является заключение Австралией нового партнерства с США. В Белом доме уже отреагировали на решение Франции.

«США сожалеют о решении Франции об отзыве посла и в грядущие дни будут работать над устранением разногласий», — написало агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Речь идет о партнерстве в области обороны и безопасности, которое заключили США, Австралия и Великобритания. После заключения соглашения Австралия заявила о разрыве контракта по подлодкам с французской компанией Naval Group.