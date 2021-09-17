Члены экспедиции Русского географического общества пропали под Томском

Группа Русского географического общества пропала во время экспедиции в Томской области. Из похода не вернулись девять человек, которых теперь ищут спасатели.

«Они не выходят на связь. Бросаем клич, начинаем поиски», — процитировал ТАСС представителя томского отделения Русского географического общества.

Группа из девяти человек отправилась в экспедицию, чтобы узнать причины переноса Кетского острога. С него началось освоение Сибири. Специалисты проложили путь по Тунгусской тропе, которая идет по Красноярскому краю и Томской области. Последний раз участников экспедиции видели 11 сентября.

«11 сентября местные жители населенного пункта Майское Енисейского района (Красноярского края) видели данную группу, в этот же день они связывались с родственниками и представителем Русского географического общества в Томске», — сообщили в МЧС.

Собеседник агентства уточнил, что экстренные службы узнали о пропаже группы 17 сентября. Старший экспедиции 10 числа проинформировал спасателей о завершении маршрута в Красноярском крае. После этого группа направилась в Томскую область.