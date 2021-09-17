ЦИК назвал явку по России в первый день выборов в Госдуму

Явка на выборах в Госдуму в целом по России составила 16,85% на 20:00 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

«По предварительным данным на 20:00 17 сентября, в выборах депутатов Государственной Думы приняли участие 16,85% избирателей», — сообщила пресс-служба ЦИК.

Как уточнили в Центризбиркоме, в подсчетах не учитывалось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Цифры по онлайн-голосованию были названы ранее. Явка на них составила более 50% везде, в том числе в Москве. По словам генерального директора Центра политического анализа, политолог Павла Данилина, такие показатели являются грандиозными.

Возможностью проголосовать дистанционно воспользовался президент Владимир Путин. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, свой выбор лидер страны сделал с помощью мобильного телефона одного из своих помощников.

Выборы в Государственную думу проходят в России с 17 по 19 сентября.