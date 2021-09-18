На Украине захотели перевести крымско-татарский алфавит на латиницу

Украинские власти намерены утвердить крымскотатарский алфавит на основе латиницы. По словам вице-премьера республики Алексея Резникова, латиница лучше соответствует фонетике тюркских языков.

Кроме того, как сказано на сайте министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий, латинская графика позволяет лучше интегрироваться в цифровые платформы.

Этот путь уже прошли Азербайджан, Туркмения и Узбекистан, заметил Резников, добавив, что в процессе этого перехода находится Казахстан.

Окончательное решение по этому вопросу еще не принято. В ближайшее время это должно сделать правительство посредством голосования.

На прошлой неделе за переход с кириллицы на латиницу на Украине высказался секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он заявил, что отказ от кириллицы станет одной из «фундаментальных вещей». Данилов также предложил сделать английский вторым языком в стране.