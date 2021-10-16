Новости утра 16 октября: бунт в колонии Владикавказа, въезд в США только для вакцинированных, ПДД для электросамокатов

Бунт среди заключенных произошел в колонии Владикавказа. С 8 ноября для въезда в США иностранцам нужно быть полностью привитыми от коронавируса. В России утвержден перечень бесплатных лекарств, которые будут получать пациенты, перенесшие инсульт или инфаркт. Глава «Нафтогаза» Украины заявил о достаточном у компании объеме газа для населения. В ПДД предложили внести изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этих и других новостях в России и мире к утру 16 октября — в дайджесте «360».

Бунт в колонии Владикавказа

В колонии Владикавказа заключенные устроили бунт. Его организаторами стали двое заключенных, находящихся в штрафном изоляторе. В ходе плановых проверок они отказались подчиниться требованиям сотрудников колонии и подбили других заключенных поднять бунт.

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев сообщил, что ситуация в колонии стабильная и контролируемая. По его словам, периметр исправительного учреждения оцепили, решения о подавлении принято не было.

Въезд в США только для привитых иностранцев

С 8 ноября для въезда в США иностранцам нужно быть полностью привитыми от коронавируса вакцинами, которые были одобрены американскими властями или ВОЗ. Об этом заявили в Белом доме, позже эти данные подтвердили в Госдепартаменте США.

Российские вакцины, включая и самую популярную «Спутник V», на сегодняшний день пока не получили одобрения ВОЗ или американским медицинским регулятором (FDA).

Перечень бесплатных лекарств для перенесших инсульт и инфаркт

Минздрав России утвердил список бесплатных лекарств для перенесших инсульт и инфаркт людей. Приказ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В утвержденный министерством перечень вошли 23 препарата.

Объемы газа на Украине

Объемы газа в хранилищах Украины составляют 19 миллиардов кубометров. Страна успела закупить энергоноситель до рекордного повышения цен в Европе, сообщил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Однако он пояснил, что около 10% в газовых хранилищах Украины нерезиденты страны могут продать в Европу по высокой цене. Но даже если это произойдет, по его словам, остатков хватит, чтобы страна спокойно прошла отопительный сезон.

Перепись в России

Число участников Всероссийской переписи населения на портале госуслуг менее чем за сутки выросло до двух миллионов.

Онлайн формат для переписи жителей России используют впервые, уточнили в Минцифры. Это сделали для удобства и безопасности людей в период сложной эпидемической обстановки.

ПДД для электросамокатов

В ПДД предложили внести изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). С такой инициативой выступили МВД России и министерство транспорта РФ.

В частности, как следует из документа, максимальную скорость предлагается ограничить 25 километрами в час. Также движение на СИМ детей в возрасте младше семи лет должно осуществляться только в сопровождении взрослых.