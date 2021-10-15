Появилось видео от взбунтовавшейся во Владикавказе колонии

Появились кадры из Владикавказа, где в одной из колонии заключенные устроили бунт. На видео Ruptly видно, что на улицы города стянуты машины правоохранителей, территория тюрьмы оцеплена.

Видео/фото: Ruptly

Бунт организовали двое заключенных, находящихся в штрафном изоляторе. В ходе плановых проверок они отказались подчиниться требованиям сотрудников колонии и подбили других заключенных поднять бунт, сказано в сообщении пресс-службы УФСИН по Северной Осетии.

Остальные заключенные поддались на провокацию и начали громить и ломать ограждения в жилой зоне, а также вывели из строя видеокамеры. Сейчас принимаются меры для стабилизации обстановки. На место приехали руководители регионального УФСИН, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, а также уполномоченный по правам человека.

О бунте в колонии во Владикавказе стало известно меньше двух часов назад. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах региона, взбунтовались порядка 200 человек. Жители города в соцсетях начали публиковать ролики с улицы, на которой расположена колония. Пользователи отмечали, что не понимают, что происходит.

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев сообщил, что ситуация в колонии стабильная и контролируемая. По его словам, периметр исправительного учреждения оцепили, решения о подавлении принято не было.