Число участников Всероссийской переписи на госуслугах выросло до 2 млн

Возможностью принять участие во Всероссийской переписи через портал госуслуги воспользовались два миллиона человек менее чем за сутки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

В ведомстве напомнили, что онлайн формат для переписи жителей России используют впервые. Это сделали для удобства и безопасности людей в период сложной эпидемической обстановки.

«Два миллиона человек переписались на госуслугах менее чем за сутки», — заявили в министерстве.

Одним из тех, кто выбрал электронный способ заполнения анкеты для переписи стал президент России Владимир Путин. Он напомнил, что на основе собранных данных о количестве жителей страны власти смогут принимать эффективные решения в области экономики, в сферах здравоохранения, образования и демографии.

Всероссийская перепись населения началась в пятницу, 15 октября, и продлится до 14 ноября. В отдаленных районах она закончится 20 декабря. В этот раз перепись разрешили пройти в онлайн-формате на портале госуслуг. Заполнить опросный лист могут россияне и иностранцы с подтвержденным на сайте СНИЛС. Воспользоваться электронным переписным листом можно до 8 ноября. Если возможности подключиться к порталу госуслуг нет, то можно дождаться переписчика.