Число участников Всероссийской переписи на госуслугах выросло до 2 млн
Минцифры: более двух миллионов россиян прошли перепись на госуслугах
Возможностью принять участие во Всероссийской переписи через портал госуслуги воспользовались два миллиона человек менее чем за сутки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
В ведомстве напомнили, что онлайн формат для переписи жителей России используют впервые. Это сделали для удобства и безопасности людей в период сложной эпидемической обстановки.
«Два миллиона человек переписались на госуслугах менее чем за сутки», — заявили в министерстве.
Одним из тех, кто выбрал электронный способ заполнения анкеты для переписи стал президент России Владимир Путин. Он напомнил, что на основе собранных данных о количестве жителей страны власти смогут принимать эффективные решения в области экономики, в сферах здравоохранения, образования и демографии.
Всероссийская перепись населения началась в пятницу, 15 октября, и продлится до 14 ноября. В отдаленных районах она закончится 20 декабря. В этот раз перепись разрешили пройти в онлайн-формате на портале госуслуг. Заполнить опросный лист могут россияне и иностранцы с подтвержденным на сайте СНИЛС. Воспользоваться электронным переписным листом можно до 8 ноября. Если возможности подключиться к порталу госуслуг нет, то можно дождаться переписчика.