ПДД для электросамокатов появились в России

В правила дорожного движения (ПДД) предложили внести изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на проект постановления правительства России.

С инициативой выступили МВД России и министерство транспорта РФ. Из документа следует, что максимальную скорость предлагается ограничить 25 километрами в час.

«Ограничить массу СИМ, имеющего право для совмещенного передвижения с пешеходами — 35 килограммами. Установить, что лица в возрасте до семи лет могут передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам», — указано в проекте постановления.

В документе также уточняется, что движение на СИМ детей в возрасте младше семи лет должно осуществляться только в сопровождении взрослых.

Россиянам старше 14 лет предлагается разрешить двигаться на СИМ по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только в том случае, если отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки, а также там, где на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час.

Обгон или объезд с левой стороны транспортного средства людям на СИМ предлагается запретить.

Водители СИМ, как указано в документе, должны руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.

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