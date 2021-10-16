В России утвердили перечень бесплатных лекарств для перенесших инсульт и инфаркт

В России утвержден перечень бесплатных лекарств, которые будут получать пациенты, перенесшие инсульт или инфаркт. В утвержденный Минздравом перечень вошли 23 препарата. Приказ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Приказываю: утвердить прилагаемый перечень лекарственных препаратов для медицинского применения для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний», — сказано в приказе, который был подписан главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Фрагмент документа привело РИА «Новости».

Российское правительство собиралось продлить до двух лет период бесплатного лекарственного обеспечения россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе перенесших инфаркт или инсульт, сообщалось в августе.

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