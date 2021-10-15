Названы объемы газовых запасов Украины

Объемы газа в хранилищах Украины составляют 19 миллиардов кубометров. Страна успела закупить энергоноситель до рекордного повышения цен в Европе. Но часть запасов принадлежат нерезидентам страны и их могут вывезти. Об этом в интервью «Интерфакс Украина» заявил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Он пояснил, что около 10% в газовых хранилищах Украины нерезиденты страны могут продать в Европу по высокой цене. Но даже если это произойдет, остатков хватит, чтобы страна спокойно прошла отопительный сезон.

Витренко отметил, что цены для населения страны останутся на том же уровне. Но, для частных и бюджетных организаций ситуация с тарифами может измениться.

«„Нафтогаз“, национальная компания, имеет достаточно газа для обеспечения всех нужд населения. И мы, сделаем так, что цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется», — пообещал он.

По словам Витренко, нарастить объемы газа в этом году удалось за счет введение запрета на продажу энергоносителя собственной добычи для предприятий. По его оценке, для обеспечения потребности населения в газе Украине не хватает одного миллиарда кубометров собственной добычи.