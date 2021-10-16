США разрешили въезд привитым только одобренными в ВОЗ вакцинами

С 8 ноября для въезда в США иностранцам нужно быть полностью привитыми от коронавируса вакцинами, которые были одобрены американскими властями или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), подтвердил Госдеп, сделанное до этого заявление Белого дома. В число одобренных в Штатах вакцин пока не входит российский «Спутник V»

«Новая въездная политика, объявленная сегодня Белым домом, требует от иностранцев, приезжающих в США, продемонстрировать доказательство полной вакцинации от COVID-19. Она вступает в силу 8 ноября», — сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Ее слова привело РИА «Новости».

Вакцины будут считаться те, что одобрены американским медицинским регулятором FDA или те, которые утверждены для чрезвычайного применения ВОЗ.

Российские вакцины, включая «Спутник V», пока не получили одобрения ВОЗ или FDA.

На этой неделе стало известно, что представители России и Евросоюза провели встречу по вопросу обоюдного признания вакцин от коронавируса. По этой же тематике планируется проведение еще нескольких встреч. Они должны урегулировать основные параметры по признанию вакцинной документации.