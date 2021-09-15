Новости утра 15 сентября: переход на пенсию супруга, проигрыш «Зенита» и сессия Генассамблеи ООН

В ПФР напомнили, что овдовевший супруг может перейти на пенсию умершего мужа или жены. «Зенит» проиграл «Челси» в первом матче Лиги чемпионов. Открытие 76-й сессии Генассамблеи ООН прошло в Нью-Йорке. О самом главном к утру — в подборке «360».

Пенсия супруга

Вдова или вдовец могут получать пенсию умершего супруга, если размер его выплаты был больше. Об этом напомнили в отделении ПФР по Москве и Подмосковью. При этом россиян предупредили, что переход не всегда бывает выгодным. Перед принятием решения стоит вспомнить о специальных доплатах и сумме фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Проигрыш «Зенита»

Футболисты «Зенита» проиграли соперникам из «Челси» в первом туре группового турнира этапа Лиги чемпионов. Матч проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан.

Сессия Генассамблеи ООН

Открытие 76-й сессии Генассамблеи ООН прошло в Нью-Йорке. Председателем органа стал представитель Мальдив Абдулла Шахид. Он заявил, что сосредоточится на ликвидации неравенства в вопросе распределении вакцин от коронавируса. Первые заседания будут носить формальный характер.

Испытания на животных

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) предложила запретить испытания игрушек на животных. Производители хотят добиться проведения исследований вне живых организмов, то есть в пробирке. Инициативу уже обсуждают в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Решение должны озвучить в ближайшие две недели.

Законность доходов

Законность доходов у безработных миллионеров начали проверять в рамках пилотного проекта в Саратовской области. В Энгельсском районе уже нашли как минимум 40 таких жителей. Все они за прошедший год оформили имущество на десятки миллионов рублей. Законность получения денег предстоит выяснить профильным структурам.

Запуск «Союза»

Запуск ракеты «Союз-2.1б» произвели с космодрома Байконур. Космический аппарат вывел на орбиту 34 британских спутника OneWeb. Весь процесс выведения устройств занял около трех с половиной часов.