Ракету «Союз» со спутниками ОnеWеb запустили с Байконура

К космодрома Байконур произвели запуск ракеты «Союз-2.1б». Она выведет на орбиту 34 британских спутника OneWeb. Трансляцию пуска организовал на своем сайте Роскосмос.

Разгонный блок «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени ракеты приблизительно через девять минут.

На выведение аппаратов уйдет порядка трех с половиной часов. Спутники отделят поэтапно. Пуск для разгонного блока «Фрегат» стал сотым по счету.

Установили ракету на стартовой площадке Байконура 11 сентября.

В 2021 году спутники OneWeb с Байконура запускают уже второй раз. Количество аппаратов британской компании на орбите вырастет до 322. Работы ведут по контракту АО «Главкосмос» с Arianespace и Starsem, уточил ТАСС.