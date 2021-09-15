ПФР напомнил о возможности перейти на пенсию супруга

Вдова или вдовец могут получать пенсию умершего супруга, если размер выплаты был больше. Об этом напомнили в отделение ПФР по Москве и Подмосковью.

«Согласно законодательству в случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей. Но есть некоторые нюансы, о которых нужно помнить», — сообщили в отделении Пенсионного фонда.

Овдовевший супруг может перейти на пенсию по случаю потери кормильца, если он достиг пенсионного возраста. Также на такую выплату может претендовать признанный инвалидом вдовец или вдова.

При этом в ПФР предупредили, что переход не всегда бывает выгодным. Нужно помнить, что фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца меньше на 50% по сравнению с выплатой к пенсии по старости. В 2021 году речь идет о сумме чуть более шести тысяч рублей.

«При переходе на пенсию супруга не полагаются специальные доплаты (повышение фиксированной выплаты) — за северный или сельский стаж, а также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста», — уточнили в отделении фонда.

Изменить свое решение и вернуть пенсию по старости можно в любое время. Для этого потребуется подать заявление в ПФР.