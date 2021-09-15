Законность доходов безработных миллионеров стали проверять в Саратовской области

Власти Саратовской области начали проверять законность доходов у безработных миллионеров. В Энгельсском районе уже нашли как минимум 40 таких жителей.

«В Энгельсском районе в качестве пилотного проекта приступили к изучению списков граждан, не ведущих никакой официальной деятельности, но приобретающих дорогостоящие объекты», — сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор региона Роман Бусаргин.

Он добавил, что во время проверки уже выявили не менее 40 человек, которые за прошедший год оформили имущество на десятки миллионов рублей. Теперь профильные структуры буду выяснять, законно ли были получены все эти деньги.

«Всего в результате деятельности комиссии за неделю в областной бюджет дополнительно поступило 30,8 миллиона рублей, а с начала года — 671,6 миллиона рублей», — уточнил вице-губернатор.

Ранее Росстат сообщил, что в России стало меньше людей, отчаявшихся найти работу. Во втором квартале их количество снизилось до 389 тысяч человек. За такой же период 2020 года безнадежных безработных насчитывалось 629 тысяч.