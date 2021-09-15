«Зенит» проиграл «Челси» в первом матче Лиги чемпионов

Встреча «Зенита» с «Челси» в первом туре группового турнира этапа Лиги чемпионов завершилась поражением для российского футбольного клуба. Петербуржцы проиграли англичанам — 1:0.

Матч состоялся на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, сообщил «Чемпионат.com». Его обслуживала польская бригада арбитров, которую возглавил Бартош Франковский.

В первом тайме голов не было. Равенство на табло продержалось до 69-й минуты. Счет открыл форвард «Челси» Ромелу Лукаку. Бельгиец реализовал поданный ему мяч и отправил его в ворота соперников головой. Победу англичан зафиксировал финальный свисток арбитра.

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела ранее заметил, что у петербургского клуба нет никаких шансов против «Челси».