Испытания игрушек на животных предложили запретить

Игрушки предложили больше не испытывать на животных. Производители хотят добиться проведения исследований вне живых организмов, то есть в пробирке. Об этом сообщила глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Производители предложили изменить технический регламент «О безопасности игрушек», написала газета «Известия». В частности они хотят, чтобы проведение испытаний их продукции на животных было под запретом. Сейчас для тестов используют мышей, крыс и морских свинок.

По словам Цицулиной, исследования можно проводить in vitro в пробирке. Ассоциация уже озвучила свою инициативу в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Специалисты уже провели несколько совещаний, а окончательное решение планируется принять в ближайшие две недели.

Как пояснила Цицулина, кожно-раздражающее действие игрушек проверяют на животных. Еще оценивается индекс токсичности, который можно устанавливать также вне живого организма. Методику проверки выбирают в лаборатории, и производители никак не могут повлиять на решение. Если комиссия одобрит инициативу, то документ с правками представят на общественные слушания.