Новая сессия Генассамблеи ООН началась в Нью-Йорке

В Нью-Йорке состоялось открытие 76-й сессии Генассамблеи ООН. Председателем органа стал представитель Мальдив Абдулла Шахид. Характер первых заседаний будет формальным.

В своей речи на открытии сессии Абдулла Шахид подчеркнул, что сосредоточится на ликвидации неравенства в вопросе распределении вакцин от коронавируса. Его слова привел ТАСС.

«Я сосредоточен на всеобщей вакцинации в рамках восстановления мира от COVID-19», — сказал председатель Генассамблеи ООН, указав на необходимость «закрыть вакцинационный разрыв».

Шахид уточнил, что в октябре в рамках 76-й сессии состоится мероприятие высокого уровня по вопросам борьбы с изменением климата.

«Я проведу мероприятие высокого уровня по вопросам изменения климата в октябре, в преддверии климатической конференции COP-26», — заявил он.

На текущей неделе первые заседания будут формальными по своему характеру. Участникам очередной сессии Генассамблеи ООН предстоит утвердить повестку дня и новый состав рабочих органов. Неделя высокого уровня начнется 21 сентября. На нее в Нью-Йорк прибудут лидеры стран, главы правительств и министры.

Совет Безопасности всемирной организации в сентябре возглавляет Ирландия.