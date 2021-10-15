Новости утра 15 октября: критика законопроекта о семейно-бытовом насилии, митинг в Тбилиси, первое видеообращение Собчак

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец раскритиковала законопроект о семейно-бытовом насилии. Глава дипломатии ЕС отметил энергетическую зависимость Евросоюза от России. Несколько десятков тысяч человек вышли на улицы Тбилиси на акцию в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Ксения Собчак впервые выступила с видеообращением после смертельного ДТП в Сочи. Об этих и других новостях в России и мире к утру 15 октября — в дайджесте «360».

Критика законопроекта о семейно-бытовом насилии

Законопроект о семейно-бытовом насилии раскритиковала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Этот проект закона намерены рассмотреть в Госдуме.

Закон допускает вмешательство в дела семьи третьих лиц, кроме полиции и суда. Он также разрешает изымать детей из семьи за 72 часа.

По мнению Волынец, более эффективным решением было бы создание государственных кризисных центров временного нахождения для женщин и детей, которые столкнулись с домашним насилием.

Энергетическая зависимость Европы

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил энергетическую зависимость ЕС от России. В своей недавней статье он также призвал страны Евросоюза строить отношения с РФ сообща.

Европейские страны, как считает Боррель, зависимы от российских энергоресурсов. Но пока что, по мнению политика, страны Евросоюза не всегда действуют единодушно в международных отношениях с Россией.

Митинги в Тбилиси

В Тбилиси состоялась акция в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Несколько десятков тысяч человек вышли на улицы. Митинг организовала основанная политиком оппозиционная партия «Единое национальное движение».

Завершилась многотысячная акция под лозунгом «Свободу Мише!» мирно. Председатель партии ЕНД Никанор Мелия отметил, что грузинские власти надеялись на ошибки оппозиции и агрессивное поведение. Тем не менее люди спокойно разошлись по домам.

Заявление Мосгортранса

Мосгортранс опроверг информацию об утечку данных с официального сайта «Мосгортранса». О ней накануне сообщил Telegram-канал «Утечки информации».

Как заявили в городском перевозчике наземного транспорта Москвы, была поведена проверка, которая подтвердила, что взлома сайта и внутренний базы данных не было.

Рецептурные лекарства уйдут в онлайн

В России рассматривают возможность продавать рецептурные препараты через интернет. Минздрав уже согласовал обновленную версию законопроекта, разработчиком документа выступило Минэкономразвития.

Среди оставленных пожеланий было создание единого реестра назначений лекарств по рецептам. Также ведомство указало на необходимость расширить перечень препаратов, онлайн-продажа которых будет все равно запрещена. Дополнили и запретный список.

Ввести реестр назначения препаратов планируют с использованием единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Первое видеообращение Собчак после ДТП в Сочи

Ксения Собчак, которая несколько дней назад стала участником смертельной аварии в Сочи, впервые выступила с видеообращением по этому поводу. Телеведущая заявила, что новых подробностей рассказать не может, поскольку уже неоднократно об этом писала в своем Telegram-канале.

По мнению Собчак, недоброжелатели продолжают обсуждать ее ситуацию из-за того, что для большинства людей она — тот человек, за которым тянется скандальная слава. Телеведущая добавила, что сейчас делает все, что есть в ее силах, чтобы «помочь близким пострадавших не словами, а делом».