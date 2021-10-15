Глава дипломатии ЕС заявил об энергетической зависимости Европы от РФ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своей недавней статье отметил энергетическую зависимость ЕС от России и призвал страны Евросоюза строить отношения с РФ сообща. Об этом написало Утро.ру со ссылкой на eeas.europa.eu.

Боррель отметил, что европейские страны зависимы от российских энергоресурсов. Страны ЕС должны сплотиться и строить отношения с Россией в единой парадигме. Пока что страны Евросоюза не всегда действуют единодушно в международных отношениях с Россией, считает политик.

Высокие цены на газ не поменяют валютную выручку России и не будут влиять на стоимость рубля. Своими прогнозами ранее поделился доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.