Мосгортранс опроверг информацию об утечке данных с официального сайта

Мосгортранс опроверг информацию об утечку данных с официального сайта «Мосгортранса», о которой сегодня сообщил Telegram-канал «Утечки информации».

В городском перевозчике наземного транспорта Москвы сообщили о том, что была поведена проверка, которая подтвердила, что взлома сайта и внутренний базы данных не было.

Как сообщили в Мосгортрансе, файлы были опубликованы еще 1 августа в Telegram-канале bin.

«Это стандартная контактная информация сотрудников, которая есть в любом автобусном парке, филиале и кабинете. Фактически — это телефонная книжка, причем сильно неактуальная, большая часть информации устарела», — сообщила пресс-служба перевозчика. Там отметили, что этот случай ИТ-специалисты компании проверили еще в августе.

Сегодня днем Telegram-канал «Утечки информации» сообщил о выложенных в Сеть файлах. Указывалось, что они были взяты с сайта mosgortrans.ru. Среди размещенной информации, как говорилось в сообщении, была таблица с указанными адресами электронной почты пользователей, логинами и паролями. В других файлах были порядка 31 тысячи адресов электронной почты и около 1,1 тысячи номеров телефонов с адресами, говорилось в публикации.