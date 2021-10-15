Детский омбудсмен усомнилась в эффективности закона о семейно-бытовом насилии

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец прокомментировала законопроект о семейно-бытовом насилии, который намерены рассмотреть в Госдуме. Омбудсмена процитировал «Царьград».

Отмечается, что закон допускает вмешательство в дела семьи третьих лиц, кроме полиции и суда. Также он разрешает изымать детей из семьи за 72 часа. Сторонники закона убеждены, что жертвы домашнего насилия будут защищены после вступления закона в силу.

«Непонятно, с помощью каких инструментов жертвы насилия будут защищены, если даже действующее законодательство, к сожалению, не выполняется», — заметила Волынец.

По ее мнению, более эффективным решением этой проблемы было бы создание государственных кризисных центров временного нахождения для женщин и детей, которые столкнулись с домашним насилием.

«Если женщина считает, что ей небезопасно находиться рядом с тираном, она должна иметь возможность оказаться, допустим, по этому адресу, который будет неизвестен как раз для этого человека», — добавила правозащитник.