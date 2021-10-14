Собчак выступила с видеообращением впервые после ДТП в Сочи

Ксения Собчак, которая несколько дней назад стала участником смертельной аварии в Сочи, впервые выступила с видеообращением по этому поводу в рамках программы Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Журналистка сразу заявила, что больше не может рассказать новых подробностей, поскольку уже неоднократно об этом писала в своем Telegram-канале.

«Поймать меня не получится, потому что вранья нет. Мне не от чего защищаться», — заявила Собак. По ее мнению, недоброжелатели продолжают обсуждать ее ситуацию из-за того, что для большинства людей она — тот человек, за которым тянется скандальная слава.

«Из-за того, что я для многих людей не очень приятный человек, за которым тянется скандальная слава, людям почему-то кажется, что ничего плохого со мной случиться не может. Я не могу попасть в реальную аварию, не могу испугаться, растеряться. Мне не может быть страшно или больно», — отметила журналистка.

По ее словам, она «отключилась», ее тошнило, и у нее «разрывалась голова». Собчак отметила, что ей казалось, будто прошло много времени.

Также журналистка обратилась к тем людям, которые продолжают обвинять ее в черствости из-за того, что она покинула место ДТП.

«Я прекрасно понимаю, что это чушь по сравнению со смертью и увечьями. Что я могла сделать? Я не врач, я не спасатель. Скорая была вызвана, и вопрос об этом я задала. Не понимаю, как я могла кому-то в моем состоянии помочь», — резюмировала журналистка.

Она также добавила, что сейчас делает все, что есть в ее силах, чтобы «помочь близким пострадавших не словами, а делом».

Супруг Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов назвал всех, кто использует историю с ДТП в Сочи, чтобы очернить его жену, последними подонками. Он признал случившееся ужасным и добавил, что рассуждать на эту тему просто бессмысленно. Свою мнение Богомолов выразил на странице в Instagram. Вместо фотографии он выложил черный траурный фон. Комментарии к своему посту режиссер отключил.

Лобовое столкновение двух автомобилей, в одном из которых передвигалась Ксения Собчак, произошло 9 октября. Водитель, везший телеведущую, выехал на встречку и врезался в Volkswagen. Пострадали два человека, одна женщина скончалась.