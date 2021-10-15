«Известия»: продажу рецептурных лекарств переведут в онлайн

В России рассматривают возможность продавать рецептурные препараты через интернет. Обновленную версию законопроекта уже согласовал Минздрав, разработчиком документа выступило Минэкономразвития.

В последней редакции, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития, учли оставленные Минздравом пожелания. Среди них — создание единого реестра назначений лекарств по рецептам. Ведомство также указало на необходимость расширить перечень препаратов, онлайн-продажа которых будет все равно запрещена.

Запретный список дополнили сильнодействующими лекарствами с малым количеством наркотических средств, психотропными веществами и их прекурсорами, радиофармацевтическими и иммунобиологическими препаратами.

Изначально в перечне указывали только наркотические, психотропные и спиртосодержащие лекарственные средства с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

Реестр назначения препаратов планируют вести с использованием единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Благодаря ей назначения будут находиться под централизованным учетом, в том числе регистрация и хранение рецептов на лекарства в электронном виде.

Эксперты считают, что потребители сочтут нововведения удобными. Многих онлайн-покупателей интересуют как безрецептурные, так и рецептурные препараты. За вторыми приходится идти в аптеку лично.