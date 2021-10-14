Сторонники Саакашвили вышли митинговать на улицы Тбилиси. Видео

В Тбилиси состоялась акция в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. На улицы вышли несколько десятков тысяч человек. Митинг организовала основанная политиком оппозиционная партия «Единое национальное движение».

Со сцены для собравшихся запустили обращение лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, сообщило РИА «Новости». На мониторах показывали выступления главы украинской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии и журналиста Дмитрия Гордона. Они поддержали Саакашвили и потребовали его освобождения.

Завершилась многотысячная акция под лозунгом «Свободу Мише!» мирно, уточнил «Интерфакс». Председатель партии ЕНД Никанор Мелия обратился к собравшимся на площади Свободы и заметил, что главное — мобилизовать оппозиционные силы на второй тур местных выборов. Он состоится 30 октября.

«Если власти сфальсифицируют эти выборы, то на улицы выйдет гораздо больше людей, чем сегодня», — отметил Мелия.

По его словам, грузинские власти надеялись на ошибки оппозиции и агрессивное поведение. Тем не менее люди спокойно разошлись по домам.

Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Он находится в тюрьме города Рустави. Экс-президент Грузии проходит по нескольким уголовным делам. Власти страны не раз предупреждали, что его задержат сразу после пересечения границы.