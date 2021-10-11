Новости утра 11 октября: Сербия попросила дешевый газ, Собчак поможет пострадавшим в ДТП, Медведев раскритиковал Киев

На Киевском вокзале в результате драки женщина попала под колеса электробуса. Сербия попросила газ по самой низкой цене. Калифорния обязала продавать гендерно-нейтральные игрушки. Ксения Собчак поможет всем пострадавшим в ДТП. Названы сроки стабилизации цен на жилье. Медведев обосновал бессмысленность контактов с Киевом. Об этих и других новостях в России и мире к утру 11 октября — в дайджесте «360».

Драка стала причиной смерти

Женщина попала под колеса электробуса на Киевском вокзале из-за драки. Следком возбудил уголовное дело после гибели женщины, которую неизвестный столкнул под колеса электробуса на площади Киевского вокзала. Жертва скончалась на месте. Подозреваемый задержан.

Белград попросил скидку

Президент Сербии попросил Путина о самой низкой цене на газ. Александр Вучич обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о максимальном снижении цены на газ. Он заявил, что ему не стыдно в этом признаваться. По мнению Вучича, газопровод «балканский» поток спас республику от энергетического кризиса.

Игрушки сделали безликими

Калифорния обязала гипермаркеты продавать гендерно-нейтральные игрушки. С 1 января 2024 года в Калифорнии вступит в силу закон, обязавший крупные магазины, в которых работает не менее 500 человек, продавать гендерно-нейтральные игрушки и детские товары. Все, кроме одежды. Торговлю обычными игрушками запрещать не будут. Законодатели хотят, чтобы дети оставались детьми без устаревших стереотипов.

В ДТП с машиной Собчак погибла только одна женщина

Ксения Собчак опровергла смерть второй пострадавшей в ДТП. Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что в ДТП, случившемся при поездке из Адлера, погибла только одна женщина. Она потребовала не тиранить семью второй выжившей фейками о ее гибели. Собчак также пообещала, что поможет тем, кто пострадал в аварии. Их, скорее всего, перевезут на лечение в Москву.

Через полгода цена на жилье замрут

Минстрой назвал сроки стабилизации цен на жилье. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин объяснил, что сейчас цены на жилье растут из-за большого предложения и увеличения спроса на рынке. Через полгода, по его мнению, этот баланс стабилизируется. Покупательские способности россиян почти исчерпаны. К тому же, на фоне действия госпрограмм поддержки, в последнее время вводится в строй много нового жилья.

Не о чем с ними разговаривать

Медведев объяснил, почему для Москвы нет смысла контактировать с Киевом. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что кризис идентичности затронул и власти Украины, и всю республику в целом. По его мнению, в Киеве сидят «невежественные и необязательные люди». С ними нет смысла договариваться, так как все равно они действуют по указке извне. Москве стоит дождаться появления вменяемого руководства страны.