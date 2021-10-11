Калифорния обязала гипермаркеты продавать гендерно-нейтральные игрушки

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, обязавший крупные розничные сети создавать отделы для гендерно-нейтральных игрушек и детских товаров за исключением одежды. Речь идет о магазинах с 500 и более сотрудников. Причем торговля обычными игрушками не запрещается.

Закон был подготовлен депутатом-демократом Эваном Лоу, сообщил канал Foxbusiness. Он вступит в силу с 1 января 2024 года. За нарушение нормы магазины будут штрафовать на 250 долларов. В случае повторных нарушений — на 500 долларов. Калифорния стала первым штатом США, принявшим подобный закон.

Лоу заявил, что нужно отказываться от традиционных гендерных стереотипов.

«Мы должны прекратить разграничивать то, что приемлемо для определенных полов, и просто позволить детям оставаться детьми. Я надеюсь, что этот закон побудит большее количество предприятий в Калифорнии и США избежать закрепления вредных и устаревших стереотипов», — сказал Лоу.

Он заявил The Los Angeles Times, что любая девочка должна получить возможность купить все, что угодно, от полицейской или пожарной машины до таблицы Менделеева и динозавра.

«Также, если вы мальчик, и вы артистичны и хотите играть с блестками, почему бы и нет? Я думаю, чтобы мы, как государство, демонстрировали нашу приверженность разнообразия и инклюзивности», — отметил законодатель.

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