Минстрой назвал сроки стабилизации цен на жилье

Эксперты Минстроя России считают, что стоимость жилья в стране стабилизируется примерно через шесть месяцев. К середине 2022 года баланс предложения и спроса на рынке придет к равновесию. Рост цен притормозит также ввод в эксплуатацию новых жилых домов.

Об этом газете «Известия» сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин. По его словам, лимит покупательской способности населения будет исчерпан, поэтому цены на квадратные метры перестанут расти.

Пока стоимость жилья в некоторых регионах увеличивается, но в большинстве уже стабилизировалась. Ирек Файзуллин отметил, что предложение продолжает расти и спрос остается. Стоимость недвижимости понизится из-за ввода нового жилья и реализуемых правительством программ.

«В столицах, конечно, наших крупных регионов пока спрос очень высокий, и там цены пока либо замерли, либо начали расти. Есть снижение по количеству ипотечных сделок. Мы рассчитываем, что в 2022 году стабилизация во второй половине наступит, потому что очень много нового жилья, градпотенциал наших регионов начнет появляться на рынке», — уточнил министр.

Сейчас стоимость жилья в крупных городах бьет рекорды. По данным аналитиков компании «Метриум», средняя цена одного квадратного метра в новостройках массового сегмента Москвы в сентябре этого года выросла на 35%.

Руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (Setl Group) Ольга Трошева сообщила, что с начала 2021 года цены на первичном рынке в масс-маркете увеличились на 21,5% до 175,9 тысяч рублей за один квадратный метр. Он предсказала снижение стоимости недвижимости с вводом новых проектов.

«Одна из причин роста цен — беспрецедентное увеличение стоимости стройматериалов, а следовательно, и себестоимости строительства. За первое полугодие 2021 года рост цен на стройматериалы в среднем составил от 15–30% и до 80%, а на отдельные позиции цены увеличились в два раза», — сказала Ольга Трошева.

В начале октября Минстрой и Минпромторг приступили к разработке критериев стандартного жилья с мебелью и чистовой отделкой. Эксперты считают, что стоимость квартир вырастет на 5%, а цены на жилье будут вдвое ниже, чем в магазинах.