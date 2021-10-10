Женщина попала под колеса электробуса на Киевском вокзале из-за драки. Видео

Около 19:00 на площади Киевского вокзала произошло смертельное ДТП. Москвичка упала под колеса электробуса, подъезжавшего к остановке. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», обстоятельства случившегося выясняются.

Известно, что причиной гибели женщины стал конфликт с мужчиной. Он вытолкнул ее под заднее колесо транспортного средства.

На видео с камер наблюдения попал момент, когда мужчина бьет свою жертву и она отлетает под колеса электробуса.

Нападавший задержан. Столичный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела.

«По данным следствия, вблизи площади Киевского вокзала мужчина в ходе конфликта ударил женщину, в результате чего она упала на проезжую часть и попала под автобус, двигающийся к остановке общественного транспорта. В результате полученных травм женщина скончалась», — сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

На днях в Ростовской области женщина попала в смертельное ДТП. Она находилась за рулем автомобиля Nissan когда потеряла управление и вылетела в кювет.