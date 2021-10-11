Медведев объяснил, почему для Москвы нет смысла контактировать с Киевом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Украина находится в самом начала поиска собственной идентичности и особого пути. По его мнению, даже руководство республики не имеет самоидентификации. Поэтому договариваться с нынешними властями бессмысленно.

Об этом Медведе написал в статье, опубликованной газетой «Коммерсант». По мнению политика, в Киеве правят «невежественные и необязательные» люди. Они постоянно меняют свою позицию. Поэтому России нужно дождаться появления «вменяемого руководства». Но Москва умеет ждать.

Медведев подчеркнул, что сейчас президентом «измученной страны» стал человек, который несмотря на свои корни из страха получить новый майдан полностью поменял политическую и нравственную ориентацию.

«А по сути — отказался от своей идентичности. Начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины (которые, надо признаться, там всегда были, но составляли от силы 5–7% активного населения)», — подчеркнул зампред Совбеза России.

Он признался, что ему не хочется представлять, как было мерзко Владимиру Зеленскому совершать подобное нравственное «сальто-мортале».

По словам Дмитрия Медведева, украинские власти совершенно несамостоятельны, а республика находится под прямым иностранным управлением. Но США нужно от Киева только противостояние с Москвой. Это ненадежное сотрудничество. Медведев подчеркнул, что «дураков сражаться за Украину нет». Она не представляет ценности для Запада.

«Во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы. Причем желательно, на всякий случай, сохранив деньги в заграничном офшоре. Многих из них мы неплохо знаем», — уточнил политик. Он считает, что лидера, который мог бы пожертвовать собой ради Украины не было, нет, и в ближайшем будущем не будет. Поэтому для России нет смысла дружить с вассалами, так как дела нужно вести с сюзереном.

«Нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. И дело не в конкретной фамилии того или иного руководителя. Это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения, modus operandi. Таким „партнерам“ в международных отношениях, которые соревнуются в постоянной брехне, нет и не может быть доверия», — подытожил Дмитрий Медведев.

Последователи экс-президента Украины Петра Порошенко устроили акцию протеста около резиденции президента Украины Владимир Зеленского в Конча-Заспе. Они потребовали прояснить детали дела вагнеровцев и ввести санкции против миллиардера Игоря Коломойского. Затем подожгли покрышки и файеры.