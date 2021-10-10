Президент Сербии попросил Путина о самой низкой цене на газ

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой. Он попросил президента РФ о максимально низкой в Европе цене на газ для Белграда. Кроме того, он выразил надежду на личную встречу с Путиным до конца этого года.

«Я просил Владимира Путина, и мне не стыдно в этом признаться, о самой низкой цене на газ для Сербии в Европе», — приводит слова Александра Вучича ТАСС. Вучич также добавил, что создание газопровода «Балканский поток» буквально спасло его страну от настоящего кризиса в энергетике.

Затронул президент Сербии и тему вакцинации от коронавируса. Он поблагодарил Россию за оказанную помощь с препаратами для профилактики болезни. Вучич сказал, что Белград в самый разгар ковидного кризиса получил от Москвы оба компонента «Спутника V». В итоге лидер Сербии поблагодарил Путина за поддержку по многим вопросам и выразил надежду, что в 2021 году получится встретиться и обговорить все важные вехи взаимоотношений двух стран.

Ранее Александр Вучич анонсировал свое обращение к российскому президенту по газовому вопросу. Он отмечал, что те цены, которые установлены на топливо в Европе сейчас, не может выдержать не только Сербия, но и многие другие страны.