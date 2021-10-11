Ксения Собчак опровергла смерть второй пострадавшей в ДТП

Ксения Собчак сообщила в Telegram, что разговаривала с мужем женщины, которую объявили погибшей в ДТП. В аварии участвовала машина, в которой телеведущая ехала по трассе Адлер-«Альпика-Сервис». Собчак просила журналистов прекратить писать, что Оксана Садовник погибла из сострадания к ее близким.

Телеведущая сообщила, что женщина находится в тяжелом состоянии. В ближайшее время Собчак с мужем Оксаны решат вопрос о ее дальнейшем лечении в Москве. Ксения подчеркнула, что лично к ней муж пострадавшей никаких претензий не имеет.

Собчак напомнила, что она не врач и не спасатель, поэтому помочь пострадавшим в аварии ничем не могла. Поэтому она улетела домой.

Ксения ответила на видеообращение подруги погибшей в ДТП Екатерины, которая пожаловалась на игнорирование ее просьб о помощи. Телеведущая подчеркнула, что ей и ее команде приходится самостоятельно искать контакты Екатерины и ее родных, так как подруга их почему-то не дала.

«С отцом Роберта мы связались, он в больнице, завтра будет какая-то конкретика. Мы поможем всем, потому что у нас с командой есть такая возможность. Помочь людям в горе, невольными участниками которого мы стали. Потому что мы — так уж случилось, остались живы. Такова реальность», — резюмировала Собчак.

Ранее подруга погибшей в ДТП женщины пожаловалась на равнодушие и безразличие Собчак к ее просьбе о помощи. Авария произошла 9 октября на трассе Адлер — «Альпика-Сервис». Лоб в лоб столкнулись Меrсеdеs и Volkswagen.