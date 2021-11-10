В Германии допустили возможность заморозки «Северного потока — 2». Добыча нефти в России в 2023–2024 годах составит около 560 миллионов тонн, ожидает Минэнерго РФ. Увеличение инфляции и повышение ключевой ставки Центробанка помогли банкам дополнительно заработать рекордные 1,1 триллиона рублей. Грузия готова помочь НАТО в обеспечении безопасности в акватории Черного моря. О самом важном к утру — в дайджесте «360».

Возможность заморозки «Северного потока — 2»

Будущее правительство Германии якобы может заморозить проект «Северного потока — 2» ради своих интересов, а также ради Украины и назло России, считает обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус. Об этом он написал в своей статье на сайте издания.

По его словам, Берлин попал в «энергетическую зависимость» от Москвы. Это, как указал обозреватель, стало «самой большой внешнеполитической проблемой» государства.

Новый немецкий кабмин, как полагает обозреватель, может заморозить газопровод ради своих интересов и назло Москве.

Добыча нефти в России

Добыча нефти в России в 2023–2024 годах составит около 560 миллионов тонн, ожидает Минэнерго РФ. Российский министр энергетики Николай Шульгинов отметил, что задача — «обеспечить конкурентоспособность нашего ресурса на мировом рынке, а не гнаться только за цифрой добычи».

До этого вице-премьер России Александр Новак заявлял, что по прогнозу в 2021 году добыча нефти и газового конденсата в РФ составит 522 миллиона тонн.

Рекорды банков

Увеличение инфляции и повышение ключевой ставки Центробанка сыграли на руку российским банкам — они смогли дополнительно заработать рекордные 1,1 триллиона рублей.

Инфляция начала расти еще в начале года. Увеличение цен вынудило Центробанк поднять ключевую ставку до 7,5%. Повышение инфляции позволило финансовым организациям получить дополнительный триллион рублей.

Заработок банков в сентябре составил почти 1,9 триллиона рублей. Такая сумма оказалась на 65% больше по сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года.

Помощь НАТО от Грузии в Черном море

Грузия готова помочь НАТО в обеспечении безопасности в акватории Черного моря, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. По его словам, страна является преданным союзником и участником глобальной безопасности.

Перед своим выступлением грузинский премьер поднялся на борт корабля Шестого флота ВМС США Mount Whitney. Военное судно пришвартовали в порту Батуми. Визит кораблей, как подчеркнул Гарибашвили, говорит об усилении стратегических связей между Грузией и США.

С заявлением премьера согласилась посол США в Грузии Келли Дегнан.

Новые санкции ЕС против Белоруссии

Евросоюз подготавливает новый пакет санкций против Белоруссии, ограничения хотят ввести из-за миграционного кризиса.

Согласно информации агентства Reuters, которое ссылается на трех европейских дипломатов, санкции затронут белорусских чиновников, организовавших миграционный кризис на белорусско-польской границе. Конкретные имена в материале не называются, но уточняется, что речь идет о 30 физических и юридических лицах.

Запись на свидания к заключенным на «Госуслугах»

Россиян предложили пускать на свидания к заключенным только при наличии электронной записи, сделанной с помощью портала «Госуслуг». Таким мнением поделилась член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова.

Она напомнила, что еще три года назад ФСИН свернула планы по внедрению электронных очередей. Из-за этого, по словам Нарусовой, россияне с Дальнего Востока, из Сибири не могут воспользоваться электронной очередью, а вынуждены записываться на свидания с отбывающими наказание близкими, тратя время в огромных очередях.