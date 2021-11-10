Банки заработали рекордную сумму благодаря инфляции

Увеличение инфляции и повышение ключевой ставки Центробанка сыграли на руку российским банкам. Финансовым организациям удалось дополнительно заработать рекордные 1,1 триллиона рублей.

В начале года аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» полагали, что банкам удастся заработать на инфляции 1,3 триллиона рублей. Теперь они пересмотрели свои цифры, повысив показатель до 2,4 триллиона рублей, сообщила газета «Известия».

Инфляция начала расти еще в начале года, но тогда специалисты считали, что повышение будет временным. Несмотря на прогнозы, инфляция стала только разгоняться. Увеличение цен вынудило Центробанк поднять ключевую ставку до 7,5%. С марта регулятор повышал ставку шесть раз. Изначально она находилась на отметке 4,25%. На фоне этого продлился ажиотажный спрос на кредиты.

Повышение инфляции позволило финансовым организациям получить дополнительный триллион рублей. В сентябре заработок банков составил почти 1,9 триллиона рублей. Такая сумма оказалась на 65% больше по сравнению с первыми девятью месяцами 2020 года.