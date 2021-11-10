Rеutеrs: ЕС объявит новые санкции против Белоруссии из-за мигрантов

Евросоюз подготавливает новый пакет санкций против Белоруссии. Ограничения хотят ввести из-за миграционного кризиса, сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов.

Согласно информации агентства, санкции затронут белорусских чиновников, организовавших миграционный кризис на белорусско-польской границе. Конкретные имена в материале не называются, но уточняется, что речь идет о 30 физических и юридических лицах. В списке также может оказаться министр иностранных дел Владимир Макей и авиакомпания «Белавиа».

Санкции смогут ввести, если 27 послов Евросоюза согласятся с тем, что ситуацию с нелегальными мигрантами используют в качестве гибридного оружия. Вопрос об объявлении ограничительных мер против Белоруссии планируют обсудить 10 ноября.

Ранее Польши Анджей Дуда заявлял, что миграционный кризис на белорусско-польской границе является гибридной акцией. Нелегалов, по его словам, используют против Польши и Евросоюза. Польские власти считают, что в сложившейся ситуации виноваты Белоруссия и Россия.