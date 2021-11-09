Россиянам предложили записываться на свидания к заключенным на «Госуслугах»

Россиян предложили пускать на свидания к заключенным только при наличии электронной записи, сделанной с помощью портала «Госуслуг». С такой инициативой выступила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова.

«Если ФСИН исключает в своей программе электронную очередь, переносит это опять на 2022 год, я думаю, что нам как законодателям нужно уже в законодательном порядке обязать ФСИН делать то, что они обещали нам сделать три года назад», — привел ТАСС слова Нарусовой, сказанные ей на прошедшем в здании Совета Федерации семинаре-совещании, которое было посвящено этой теме.

Она напомнила, что еще три года назад ФСИН свернула планы по внедрению электронных очередей. Из-за этого, по словам Нарусовой, россияне с Дальнего Востока, из Сибири не могут воспользоваться электронной очередью, а вынуждены записываться на свидания с отбывающими наказание близкими, тратя время в огромных очередях.

«Непонятные лица, никем не уполномоченные, ведут запись на каких-то замусоленных бумажках, ставят крестики. В таком случае возникает огромный простор для коррупции», — отметила Нарусова.

Портал «Госуслуги» может стать местом, через которое арестованные или отбывающие наказание россияне смогут сообщить родным о том, где они находятся. Это решит проблему, когда люди не могут узнать, куда этапировали или в какой следственный изолятор поместили их близких. С таким предложением в Совете Федерации выступила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы и Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.