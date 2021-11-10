Будущее правительство Германии якобы может заморозить проект «Северного потока — 2» ради своих интересов, Украины и назло России. Об этом обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус написал в своей статье на сайте издания.

Берлин, по словам Корнелиуса, попал в «энергетическую зависимость» от Москвы. Это, как указал обозреватель, стало «самой большой внешнеполитической проблемой» государства.

Германия и Россия как покупатель и поставщик не так сильно нуждаются друг в друге, утверждает автор материала. РФ, по мнению Корнелиуса, чтобы продвигать свои интересы, якобы готова платить максимальную цену за зависимость ФРГ.

«Не только Украина становится уязвимой из-за российской газовой политики, но и Германия может оказаться в фатальной зависимости», — пишет автор статьи.

Новый немецкий кабмин, как полагает обозреватель, может заморозить газопровод ради своих интересов и назло Москве.

Строительство «Северного потока — 2» завершено, и газопровод готов к запуску. Теперь «Газпрому» нужно решить вопрос сертификации компании Nord Stream 2 AG в роли независимого транспортного оператора. Это не займет много времени, считают эксперты. А запуск газопровода, по их мнению, стабилизирует цены на рынке и укрепит сотрудничество России с Евросоюзом.

Сертификацию «Северного потока — 2» немецкий орган Bundesnetzagentur может закончить в январе 2022 года. При этом, по мнению немецкого депутата, экс-главы комитета по экономике и энергетике Клауса Эрнста, Польше и Украине не стоит участвовать в этом.