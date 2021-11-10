Грузия готова помочь НАТО в Черном море

Грузия готова помочь НАТО в обеспечении безопасности в акватории Черного моря. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«Грузия является преданным союзником и участником глобальной безопасности. Мы хорошо понимаем важность безопасности Черного моря и нацелены помогать нашим союзникам в этом направлении», — процитировала грузинского премьера газета «Известия».

Перед своим выступлением Гарибашвили поднялся на борт корабля Шестого флота ВМС США Mount Whitney. Военное судно пришвартовали в порту Батуми. Премьер подчеркнул, что визит кораблей говорит об усилении стратегических связей между Грузией и США.

«Совместимость между командованиями, сконцентрированные на партнерстве учения и объединение наших сил в кризисные периоды является лучшим средством обеспечения мира в регионе», — сказал Гарибашвили.

С заявлением премьера согласилась посол США в Грузии Келли Дегнан. Она отметила, что корабли Mount Whitney и Porter в Батуми символизируют поддержку суверенитета и целостности страны со стороны Вашингтона.