Минэнерго назвало объем нефти, который добудут в 2023–2024 годах

Добыча нефти в России в 2023–2024 годах составит около 560 миллионов тонн ожидает Минэнерго РФ. Об этом в беседе с «Коммерсантом» сообщил российский министр энергетики Николай Шульгинов.

«Мы считаем, что в 2023–2024 годах добыча составит около 560 миллионов тонн. Наша задача — обеспечить конкурентоспособность нашего ресурса на мировом рынке, а не гнаться только за цифрой добычи», — отметил Шульгинов.

До этого вице-премьер России Александр Новак заявлял, что по прогнозу в 2021 году добыча нефти и газового конденсата в РФ составит 522 миллиона тонн. По итогам прошлого года было добыто 512,8 миллиона тонн нефти и газового конденсата.

Россия обеспечена рентабельными запасами нефти на ближайший 21 год, заявлял в сентябре временно исполняющий обязанности главы Роснедр Евгений Петров. Он не исключил, что с развитием технологий по извлечению труднодоступных запасов сырья этот временный срок увеличится.

Самым перспективным регионом страны для поисков новых месторождений нефти и газа, по словам Петрова, остается Западная Сибирь. Разработку, по его мнению, там можно вести достаточно долго.