Новейшая военная техника и необычные экспонаты. Чем удивили первые два дня форума «Армия-2022»

Форум «Армия-2022» собрал последние высокотехнологичные новинки. Его гостям покажут современную военную технику, в том числе и самолеты, образцы вооружения и продовольствия. Все экспонаты — в подмосковном парке «Патриот». Самые интересные и важные события первых дней форума выделил «360».

Военно-технический форум стартовал в Кубинке 15 августа. На его торжественном открытии присутствовали президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В приветственном слове глава государства подчеркнул, что российский народ «гордится флотом и армией, мужеством и профессионализмом наших защитников».

Робопес и грузовик-беспилотник

Гостям представили прототип первого беспилотного военного грузовика «Урал» для ВС РФ. Машину оснастили техническим зрением. Ее можно использовать для перевозки грузов на опасных участках, в том числе на передовой.

Источник фото: РИА «Новости»

Посетителей форума удивил и робот-собака с гранатометом. Вооруженный образец роботизированного комплекса М-81 способен, по словам разработчиков, транспортировать оружие, вести прицельную стрельбу, доставлять медикаменты, искать людей в завалах и разведывать обстановку.

Договоры и проекты

Второй день «Армии-2022» ознаменовался участием в мероприятиях форума делегаций более чем из 70 стран.

Минобороны РФ подписало 16 августа несколько контрактов — на поставку новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» и системы ПВО С-500. Ведомство также сообщило о соглашении с Государственным НИИ органической химии и технологии по разработке мобильного комплекса уничтожения токсичных химикатов.

Гостям форума представили проект легкого авианосца «Варан». Его разработчиком выступило Невское проектно-конструкторское бюро. Корабль может транспортировать истребители МиГ-29К, вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ка-52К «Катран», а также БЛА самолетного типа.

Для посещения делегаций в парке «Патриот» открыли выставку военной техники и вооружения украинских боевиков, захваченных ВС РФ в ходе специальной операции на Украине. Все желающие смогут посмотреть на экспонаты в дни массового посещения — с 19 по 21 августа.

Корреспондент «360» уже побывал на форуме, увидел, как работает тренажер для реанимации, управлял парашютом, попробовал сухпаек и лично убедился в том, насколько высок уровень обороноспособности РФ.

Форум «Армия — 2022» стартовал 15 августа и продлится до конца недели. В его рамках на объектах парка «Патриот», полигоне Алабино и аэродроме Кубинка пройдут порядка 300 мероприятий.