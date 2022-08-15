Прототип первого военного беспилотного грузовика представили на форуме «Армия-2022»

Прототип первого беспилотного военного грузовика «Урал» для ВС РФ представили на форуме «Армия-2022». Экспериментальный образец исполнили в двухцветном камуфляже. В нем нет кабины и средств управления для человека.

По словам представителей компании «Урал», грузовик-беспилотник будут эксплуатировать с помощью пульта дистанционного управления. Также он может быть использован в формате робота, в этом случае он будет ездить в автономном режиме, сообщило РИА «Новости».

Беспилотный военный грузовик оснащен техническим зрением. Машина уже прошла несколько предварительных испытаний. В компании отметили, что грузовик можно использовать для перевозки грузов на опасных участках, например, на передовой.

Форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа в Кубинке. Ранее гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Олег Морозов сообщил, что на площадке будет представлена новейшая противодесантная мина ПДМ-МД, которая способна выполнять задачи при отсутствии или уничтожении систем внешнего управления и контроля.