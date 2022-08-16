Первый проект легкого авианосца «Варан» представило Невское проектно-конструкторское бюро (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) на форуме «Армия — 2022». «Варан» способен транспортировать истребители МиГ-29К, вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ка-52К «Катран», а также БЛА самолетного типа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

Корабль имеет водоизмещение в 45 тысяч тонн. На палубе располагается ангар для истребителей, где могут разместиться более 20 МиГ-29.

При этом палуба не имеет специального трамплина для запуска летательных аппаратов. Предполагается, что крейсер получит магнитную катапульту.

Главной особенностью «Варана» стала универсальная платформа. Это упростит его строительство и существенно сократит сроки изготовления.

О разработке универсального военного корабля «Варан» с авианесущим комплексом стало известно еще в 2021 году. Тогда Невское проектно-конструкторское бюро сообщало, что крейсер станет отличаться высокой степенью автоматизации и использованием робототехнических систем.