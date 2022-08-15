Андрей Воробьев принял участие в открытии форума «Армия-2022» в Кубинке

Военно-технический форум «Армия-2022» стартовал в парке «Патриот» в Одинцове. На торжественном открытии присутствовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и президент РФ Владимир Путин.

«Наш народ гордится флотом и армией, мужеством и профессионализмом наших защитников. Во все время они несли свободу другим народам, стояли на страже безопасности и суверенитета страны», — заявил Путин на открытии форума.

Также президент поблагодарил защитников Донбасса и сделал несколько важных заявлений. Он сообщил, что Россия готова помогать союзникам перспективным вооружением и подчеркнул, что важно жестко реагировать на попытки фальсифицировать историю.

Форум «Армия-2022» пройдет в Кубинке с 15 до 21 августа. На нем продемонстрируют оснащение российской армии и флота современным вооружением, а также высокую степень готовности сотрудничества между странами.