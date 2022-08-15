Робота-собаку с гранатометом на форуме «Армия-2022» показали на видео

Посетители и участники форума «Армия-2022» заметили робота-собаку с гранатометом, который мог выполнять разные упражнения: шагать, бежать и ложиться с гранатометом на спине. Разработчики рассказали «РИА «Новости», как разработка может пригодиться в рядах вооруженных сил.

По их словам, собака является образцом роботизированного комплекса М-81, способного транспортировать оружие и вести прицельную стрельбу. Помимо этого, робота можно использовать в гражданских целях — доставлять медикаменты, искать людей в завалах и применять в зоне ЧС для разведки.

Робот создан в виде собаки, потому что механизмы выполнены с применением бионики — механики, структур и принципов, характерных для животного мира. Поэтому в динамике они особенно напоминают собак.

Президент РФ Владимир Путин, открывая форум, во вступительном слове заявил, что жители России гордятся своими армией и флотом.