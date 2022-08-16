Выставка захваченных при спецоперации трофеев открылась на форуме «Армия-2022»

Выставка военной техники и вооружения украинских боевиков, захваченных ВС РФ в ходе специальной операции, стала доступна для посещения в подмосковном парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022». Об этом написало РИА «Новости».

В настоящее время посетить экспонаты могут делегации, а после 20 августа посмотреть на них смогут все желающие.

Всего на выставке представлено 450 образцов украинской техники и оружия. Представитель Министерства обороны РФ уточнил, что большинство экземпляров находится в исправном состоянии, националисты бросили их при бегстве с поля боя.

В частности, на выставке представлены беспилотные летательные аппараты турецкого и австрийского производства, а также несколько переделанных в боевые гражданских дронов.

Показаны бронированные медицинские автомобили: австрийский Pinzgauer 712M, британский Saxon, южноафриканский Mamba Mk2 американский Hammer HMMWV M1151.

Помимо этого, посетители увидят обломки оперативно-тактической ракеты «Точка-У», реактивные снаряды украинских РСЗО и американскую гаубицу M777.

Отдельно представлены амуниция и стрелковое оружия производства Югославии, Бельгии, Израиля, Чехии, Германии, Швейцарии, Турции и США.

Ранее Министерство обороны РФ показало захваченное у ВСУ оружие иностранного производства, писал RT.