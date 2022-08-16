«Обороноспособность РФ на высоком уровне». Медведев оценил образцы вооружения на форуме «Армия-2022»

Представленные на военно-техническом форуме «Армия-2022» образцы техники и технологий свидетельствуют о высоком уровне обороноспособности России. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что посетил на форуме «Армия-2022» как открытые, так и закрытые для публики площадки.

«Образцы техники и технологий, продемонстрированные на открытых и закрытых площадках экспозиции, позволяют с уверенностью говорить о том, что обороноспособность нашей страны обеспечена на высоком уровне», — написал Медведев.

Во время визита в парк «Патриот», где проходит военно-технический форум «Армия-2022», Медведев осмотрел танк «Армата», боевые модули «Бумеранг-Буревестник», «Тайфун-У-БМ», «Тайфун-ВДВ-БМ», а также посетил павильон Роскосмоса, где познакомился с макетом новой российской орбитальной станции.

Форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа на объектах парка «Патриот», полигоне Алабино, аэродроме Кубинка. Всего в рамках форума состоится около 300 мероприятий.