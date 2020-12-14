Навести порядок на полках магазинах. Почему цены на «социальные» продукты хотят заморозить

В России заморозят цены на сахар и подсолнечное масло. Эти продукты входят в список социально важных, поэтому правительство может регулировать их цены. Но дешевым будет не все, а только товары некоторых производителей. Правда, крупные торговые сети, говорят ретейлеры, и так ставят на полки не только дорогие, но и более доступные товары.

До конца недели правительство может заключить соглашение о фиксации цен с производителями сахара и подсолнечного масла. Они будут действовать до конца марта 2021 года. По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, оптовую стоимость килограмма сахара и литра масла снизят до 36 и 95 рублей, розничные — до 46 и 110 рублей. При этом Минэкономразвития и премьер Михаил Мишустин предложили предоставить ретейлу ценовой коридор в 10%, чтобы бизнес мог получать хоть какую-то прибыль.

В Подмосковье уже проходят рейды по магазинам для мониторинга цен на социально значимые продукты. Некоторые ретейлеры опустили цены и обещали, что в магазинах будут доступные продукты.

Однако экономические эксперты и ретейлеры уверены, что заморозка цен ни к чему хорошему не приведет. Если себестоимость товаров окажется выше предельных отпускных цен, производители понесут убытки и из бюджета придется выделять деньги на поддержку предприятий.

Богатство выбора

Как рассказал «360» председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов, для фиксации цен правительство выберет нескольких производителей, чьи товары будут продаваться по замороженной цене. Другие торговые марки, скорее всего, будут стоить дороже, хотя в сложившейся ситуации это не так важно.

«У масла есть какие-то известные бренды, а у сахара нам, в целом, без разницы, какой бренд. Сахар, соль, яйца тоже без разницы. С этой точки зрения это товары, где нет значимой привязки к бренду», — сказал Карпов.

Но обычно продавцы и так выставляют на полки не только дорогие, но и дешевые товары — чтобы увеличить ассортимент и удовлетворить запросы разных категорий покупателей. То же молоко стоит в магазинах около 70 рублей за упаковку, но есть и социальные позиции — от 40 рублей.

Решение за правительством

С 2010 года в России существует перечень социально значимых продуктов. Это повседневные товары первой необходимости: мясо кроме бескостного, курица за исключением окорочков, неразделанная замороженная рыба, масло сливочное и подсолнечное, сахар и соль, яйца, молоко, мука, черный чай, рис, пшено и гречка, хлеб черный и белый, вермишель, картошка, капуста, лук, морковь и яблоки.

Если цены на них вырастут более чем на 30% за месяц, как это случилось с сахаром и подсолнечным маслом, правительство может зафиксировать предельную стоимость этих товаров на три месяца. Это будет соглашение между правительством и основными производителями, рассказал «360» первый заместитель председателя комитета Валерий Гартунг.

«У нас есть перечень товаров первой необходимости — социально значимых товаров. На весь ли перечень будет распространяться мораторий или на какую-то его часть, решит правительство», — сказал депутат.

Добровольный шаг

Социально важные продукты составляют значительную часть рациона больше части россиян, отметил в беседе с «360» первый заместитель председателя комитета Владимир Гутенев. Поэтому они должны быть доступны покупателям. Парламентарий уверен, что крупные сети добровольно выставят на полки хотя бы по одной дешевой позиции социальных продуктов. Ведь они они получают значительные преференции от государства — налоговые и льготные кредиты и другие.

«Мне кажется, диалог, который через различные профессиональные ассоциации и общественные организации правительство выстроило с бизнесом, вполне достаточен, чтобы в рамках диалога, а не жестких рамок и нормативов навести здесь порядок», — уверен Гутенев.

Во многих регионах действуют специальные скидки на продукты первой необходимости. В частности, подмосковные пенсионеры могут покупать продукты на 3-10% дешевле обычной стоимости в некоторых крупных супермаркетах и даже на рынках. Пожилым жителям столицы и льготникам тоже предоставляют скидки либо начисляют баллы на социальную карту.