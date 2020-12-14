В России могут зафиксировать закупочную и розничную стоимость на сахарный песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на два источника на рынке, которые участвуют в совещаниях с Минпромторгом, Минсельхозом, Минэкономразвития и ФАС по вопросу стабилизации цен в России.

Речь идет о 95 рублях за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителей и 110 рублях — на полке, а также о 36 и 45 рублях за килограмм сахара соответственно. Новая договоренность будет закреплена в форме соглашения между компаниями, отметили источники изданий.

Некоторые торговые сети в Москве опустили стоимость продуктов сразу после совещания, которое состоялось 9 декабря, указано в материале. Тогда российский президент Владимир Путин назвал рост цен некоторые продукты недопустимым и задался вопросом, как долго правительство еще будет экспериментировать с пошлинами на подсолнечное масло.

Через день после его замечаний премьер Михаил Мишустин сформировал рабочую группу в составе глав профильных ведомств, чтобы этот вопрос был решен в течение суток. Ретейлеры, в свою очередь, уже пообещали разобраться со стоимостью продуктов. Россияне снова смогут покупать еду по доступным ценам.